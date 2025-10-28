お笑いトリオ・パンサーの向井慧が２８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で、左足を剥離骨折したチョコレートプラネットの長田庄平について語った。

長田はＴＢＳのスポーツエンターテインメント「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」の収録中に左足を剥離骨折。全治３か月と診断された。

向井は前日の２７日、現在上映されている映画「もののけ姫」４Ｋデジタルリマスターを見に行ったという。「もともとはチョコレートプラネットの長田くんが１週間ぐらい前に『行かへん？』と…」と、長田の方から誘ってきたという。しかしこの１週間の間に長田は骨折してしまった。

「で、月曜日、『ラジオ終わりで行くわ』って言って約束してたんですけど。そしたら２日前ぐらいですかね？ ヤフーニュース見たら骨折って…」

このニュースを見た向井はあわてて長田に連絡。「『もののけ姫』、行けんの？って言ったら『這ってでも行く！』って言って…」

実際に長田は来たという。向井は「待ち合わせしましたけど、池袋で、松葉杖で立ってたんですよ。『そんな見たい？』って（笑い）。オレ、そん時は別にね。『もののけ姫』なんか何度も今まで見てきてるし、そんなムリしなくても今日は別にやめといていいんじゃない、ぐらいに思ってたんですけど、『いや、見たいねん』とか言って。松葉杖で、池袋のでかい劇場なんで階段も長いんですよ。客席数も多いし。そこも松葉杖で一段一段、大変そうでしたよ」と話していた。