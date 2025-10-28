MS60R フルカラーポケットLED

株式会社ケンコー・プロフェショナル・イメージングは、急速充電対応の着脱式バッテリーを採用したLEDライト「MS」シリーズと「RS」シリーズを10月24日（金）に発売する。LEDやストロボなど照明機材で知られるGODOXブランドの製品。

最大出力は60Wで、ワイヤレスコントロール（CRMX）機能を備えた「MS60」シリーズと、非搭載の「RS60」シリーズを展開。それぞれに、フルカラーモデルの「R」とバイカラーモデルの「Bi」を用意する。

「MS60」シリーズには2灯セットと4灯セット、「RS60」シリーズには1灯セットと2灯セットを用意している。

着脱式電源アダプターは、第3世代GaN半導体を採用したことで小型化と高効率を両立。ケーブルまたはE26ソケットアダプターを介して給電できる。

制御方法は本体操作のほか、有線DMX512（RDM対応）やスマートフォン用アプリ「GODOX Light」（Bluetooth接続）に対応。LEDライトのアプリへの登録はNFCで行える。

付属のレンズリフレクターを装着することで、未装着時と比べて最大10倍の明るさを得られるという。

MS60R フルカラーポケットLED（レンズリフレクター装着時）

MS60R 2K フルカラー2灯キット

MS60R 4K フルカラー4灯キット

MS60Bi バイカラーポケットLED

MS60Bi 2K バイカラー2灯キット

MS60Bi 4K バイカラー4灯キット

RS60R フルカラーポケットLED

RS60R 1K フルカラー1灯キット

RS60R 2K フルカラー2灯キット

RS60Bi バイカラーポケットLED

RS60Bi 1K バイカラー1灯キット

RS60Bi 2K バイカラー2灯キット

主な仕様

フルカラーモデル共通仕様

バイカラーモデル共通仕様

価格

色温度：1,800～6,500K 調光曲線：リニア、S字、指数関数、対数 演色性：CRI≧95、TLCI≧95 FXモード：14種 電源：DC14.4V、リチウムイオンバッテリー3,300mAh（47.52Wh）、USB Type-C（5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A） 外形寸法：77×77×90mm 重量：311g色温度：2,800～6,500K 調光曲線：リニア、S字、指数関数、対数 演色性：CRI≧97、TLCI≧98 FXモード：11種 電源：DC14.4V、リチウムイオンバッテリー3,300mAh（47.52Wh）、USB Type-C（5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A） 外形寸法：77×77×90mm 重量：303gMS60R フルカラーポケットLED：8万2,280円 MS60R 2K フルカラー2灯キット：25万9,600円 MS60R 4K フルカラー4灯キット：50万3,800円 MS60Bi バイカラーポケットLED：6万5,780円 MS60Bi 2K バイカラー2灯キット：24万2,000円 MS60Bi 4K バイカラー4灯キット：43万7,800円 RS60R フルカラーポケットLED：4万8,400円 RS60R 1K フルカラー1灯キット：8万8,000円 RS60R 2K フルカラー2灯キット：14万800円 RS60Bi バイカラーポケットLED：3万6,300円 RS60Bi 1K バイカラー1灯キット：8万7,780円 RS60Bi 2K バイカラー2灯キット：14万800円