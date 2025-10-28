GODOXから着脱式バッテリーを採用したポケットLEDライト コンパクトな筐体で出力60W CRMX対応モデルも
MS60R フルカラーポケットLED
株式会社ケンコー・プロフェショナル・イメージングは、急速充電対応の着脱式バッテリーを採用したLEDライト「MS」シリーズと「RS」シリーズを10月24日（金）に発売する。LEDやストロボなど照明機材で知られるGODOXブランドの製品。
最大出力は60Wで、ワイヤレスコントロール（CRMX）機能を備えた「MS60」シリーズと、非搭載の「RS60」シリーズを展開。それぞれに、フルカラーモデルの「R」とバイカラーモデルの「Bi」を用意する。
「MS60」シリーズには2灯セットと4灯セット、「RS60」シリーズには1灯セットと2灯セットを用意している。
着脱式電源アダプターは、第3世代GaN半導体を採用したことで小型化と高効率を両立。ケーブルまたはE26ソケットアダプターを介して給電できる。
制御方法は本体操作のほか、有線DMX512（RDM対応）やスマートフォン用アプリ「GODOX Light」（Bluetooth接続）に対応。LEDライトのアプリへの登録はNFCで行える。
付属のレンズリフレクターを装着することで、未装着時と比べて最大10倍の明るさを得られるという。
MS60R フルカラーポケットLED（レンズリフレクター装着時）
MS60R 2K フルカラー2灯キット
MS60R 4K フルカラー4灯キット
MS60Bi バイカラーポケットLED
MS60Bi 2K バイカラー2灯キット
MS60Bi 4K バイカラー4灯キット
RS60R フルカラーポケットLED
RS60R 1K フルカラー1灯キット
RS60R 2K フルカラー2灯キット
RS60Bi バイカラーポケットLED
RS60Bi 1K バイカラー1灯キット
RS60Bi 2K バイカラー2灯キット