※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

たくろうは彼女のちはると同棲を始めるが、ちはるの家族や習慣が自分の常識とは違いすぎて面食らってしまう。天真爛漫なちはるが好きだけど、お金のことはちゃんとしてもらわないと一緒に暮らせないと伝え話し合うことに。するとちはるが母親に自分のクレジットカードを使わせていることを知り愕然。不正行為だからやめるよう言うと素直に従うが、その代わりに仕送りを頼む母親にちはるは喜んでお金を送るのだった。



■どうしてキャンセル!?

■厳しいって何が？■衝撃の理由は…3ヶ月前から計画していて、たくろうは有休まで取っていたのに、旅行を突然キャンセルってどういうこと!?ちはるにその理由を問いただすと、たくろうと行くのが厳しいわけではなく、お金が厳しいとのこと！両親にいくら仕送りしていたのでしょうか…？仕送りするにしても、たくろうと約束しているのだから、そのお金はとっておいてほしいところ。たくろう、すねちゃいますよ…！(神谷もち)