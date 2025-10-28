２８日前引けの日経平均株価は前営業日比９２円３６銭安の５万４１９円９６銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６１４９万株、売買代金概算は３兆５６０億円。値上がり銘柄数は１７８、対して値下がり銘柄数は１４０１、変わらずは３４銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場で主要株価３指数が揃って最高値を更新したもののリスク選好の地合いとはならず、朝方から売り優勢の展開となった。前日に日経平均が急伸をみせていただけに、足もとポジション調整の売り圧力が勝ったが、前場取引終盤になって押し目買いが入り下げ渋る展開となっている。ただ、個別株は中小型株を中心に売られる銘柄が多かった。値下がり銘柄数は１４００あまりに達し、プライム市場全体の８７％を占めている。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が利益確定売りで下値を探り、三菱重工業＜7011＞も軟調。レーザーテック＜6920＞が下落、東洋エンジニアリング＜6330＞も上昇一服となった。ニデック＜6594＞はストップ安売り気配に。ＫＬａｂ＜3656＞も急落。ホギメディカル＜3593＞、東亜建設工業＜1885＞なども大幅安。半面、売買代金首位となったソフトバンクグループ＜9984＞が堅調、古河電気工業＜5801＞も上昇した。ディー・エヌ・エー＜2432＞が物色人気となり、前日ストップ安の霞ヶ関キャピタル＜3498＞もリバウンドに転じた。イビデン＜4062＞が値上がり率トップに買われ、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞も急騰、正興電機製作所＜6653＞も値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

