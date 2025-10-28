株式会社オリエンタルホビーは、同社の正規輸入ブランド「WOTANCRAFT（ヴォータンクラフト）」の国内初となるオフィシャルストアを11月1日（土）にオープンする。場所はレモン社 新宿店。

WOTANCRAFTは台湾・台北を拠点とする、カメラバッグやレザーアクセサリーを手掛けるブランド。ミリタリーヴィンテージの世界観とクラフツマンシップの融合、さらには機能美を追求した製品づくりをコンセプトとしている。

とくにカメラバッグの定番シリーズとなっているのが「PILOT」で、軽量かつ実用性を重視したスリングバッグとバックバック、各種ポーチを展開している。オフィシャルストアではそうした代表的な製品を実際に手に取り、素材の質感や使い心地を確かめられるという。

オープンを記念したプレゼント企画も実施。オフィシャルストアでWOTANCRAFT製品を購入した先着30名に、特製レザーコースターをプレゼントする。

特製レザーコースター

WOTANCRAFT オフィシャルストア in レモン社 新宿店

オープン日：2025年11月1日（土）

所在地：東京都新宿区西新宿1-15-4 第2セイコービル3F