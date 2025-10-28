ダークエネルギーカメラが観測した“ケンタウルス座”の銀河団「Abell 3754」
こちらは、ケンタウルス座の方向・約2億光年先の銀河団「Abell（エイベル）3754」です。
画像の幅は満月の見かけの直径よりも少し大きいくらい（視野は34.43×24.43分角）ですが、Abell 3754に属するものからさらに遠くにあるものまで、無数の銀河が写っています。
銀河団は、数多くの銀河が重力で結びついた巨大な天体。NSF NOIRLab＝アメリカ国立科学財団の国立光学・赤外天文学研究所によると、Abell 3754では数百の銀河が集まっています。
画像の中でも目立つのが、左上に写る銀河「IC 4329」。中心部を同心円状に取り囲む構造は、過去に起きた銀河どうしの衝突を物語っています。
画像の右側、青白いガスに囲まれた銀河「NGC 5291」にも注目です。NSF NOIRLabによれば、断片化したこれらのガスもまた衝突の証拠とみられています。
冒頭の画像はセロ・トロロ汎米天文台（チリ）のブランコ4m望遠鏡に設置された観測装置「ダークエネルギーカメラ（DECam ※）」で取得した観測データを使って作成されたもので、NSF NOIRLabから2025年10月22日付で公開されています。
※…暗黒エネルギー（ダークエネルギー）の研究を主な目的として開発された観測装置で、画素数は約520メガピクセル、満月約14個分の広さ（3平方度）を1回の観測で捉えることができます。当初の目的である暗黒エネルギー研究のための観測は2013年から2019年にかけて実施されました。
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
