27日、アメリカのトランプ大統領が6年ぶりに来日。28日、高市早苗総理との日米首脳会談が行われた。

会談冒頭、高市総理は「開始が遅れまして失礼しました。今トランプ大統領の部屋で野球を見ていた。1対0でドジャースが勝っている」と笑顔で話すとアメリカ側にも笑いが広がり、会談は和やかなムードで始まった。

高市総理は「安倍元総理に対する長きにわたる友情に感謝している。また昨年末に安倍昭恵夫人を歓待いただいたことにも感謝を申し上げます」「実は安倍元総理からはよくトランプ大統領のダイナミックな外交について話を聞いていた。タイとカンボジアの停戦に成功し、トランプ大統領はまずアジアの平和に貢献された。それから先般の中東における合意の実現もこれはかつてない歴史的偉業だ」と力強く述べた。

続けて「これだけの短期間に世界はより平和になった。この世界の平和と安定へのトランプ大統領の揺るぎないコミットを高く評価する。私自身も強い感銘を受けた」「今や日米は世界で最も偉大な同盟になった。日本もともに世界の平和と繁栄に貢献していく」「私は日本の国益を守り抜くためにも強い日本外交を取り戻す決意だ。そして自由で開かれたインド太平洋の進展に向けても日米でさらに協力を進めたいと考えている」と話した。

さらに高市総理は「私はこれから日本の国力つまり外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力・人材力を強くするリーダーとして働く決意だ」と宣言し、「来年は米国建国250周年。日本もともに盛大にお祝いしたい。ワシントンDCに250本の桜を寄付する予定だ。それからまた来年７月４日にはワシントンDCで日本の秋田県の花火が打ち上げられると聞いている」「日本とアメリカをより強く豊かにするために日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領と共に作り上げていきたいと願っている。ありがとう」と述べた。

これに対しトランプ大統領は「総理、ありがとうございます。まずご着任に対して祝したい。シンゾーは私にとって非常にすばらしい友人だった。本当に彼が亡くなったことはショッキングであり、悲しい出来事だ。安倍晋三氏は（高市）総理のことをよく話していた。だからシンゾー氏もかなり喜んでいると思うし米側を代表して私のほうからも祝したい」と応じた。

さらに「また、日本も自衛隊や防衛費に関してかなり増加をされると聞いている。このほか米国から装備品の調達をするということで、米国はベストな戦闘機・ミサイル等を持っている。もちろん使いたくはないが、このような調達に関しても感謝申し上げたい。貿易に関してもこれから増えていくと思う。貿易協定の署名式もこれからなされる予定だ。非常に公平な協定になっていると思っているのでこれからもこのような関係を継続していきながら非常にエキサイティングな時代になっていく」と続けた。

トランプ大統領は「私は日本を愛しており、非常に日本という国を尊敬している。私たちの関係はこれから今まで以上に強力なものになっていく。何らかの質問もしくは疑問など何か私たちでできることがあれば何なりといっていただきたい。日本は私たちにとって最も重要な同盟国であり、また総理にこのような早い段階でお会いできることを光栄に思っている。また安倍晋三氏も言っていたが非常にすばらしい話を聞いている。高市総理はこれから名を馳せる総理になっていくと私は確信している。初めての女性総理ということで非常にビッグディールだと私も思っているので大きな期待を持っている。ありがとう」と述べた。

（ABEMA NEWS）

