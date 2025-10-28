日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」

©️ABCテレビ



今回は「にんじんが主役」をテーマに、にんじんのおいしさをいかすメニューを西洋料理のプロの先生に教わる。

●テーマ「にんじんが主役」

今日のお悩みは「うちの夫、競馬の前になるとゲン担ぎで毎食にんじんを食べます。馬の好物を食べて“馬の気持ちになる”らしいのですが……意味不明です。にんじん料理のレパートリーください！」というもの。

そこで、「牛肉とにんじんのクミン風味」「にんじんと大根の香り炒め」「豚肉とにんじんのガレット」の３品を提案。「にんじんの甘みが完全に主役！」とDAIGOも感動したこの１品を調理する。

©️ABCテレビ

「牛肉とにんじんのクミン風味」

＜材料（２人分）＞

にんじん 250g

にんにく 1/2片

牛肩ロース肉（切り落とし） 200g

バター 20g

はちみつ 小さじ２

クミンシード 大さじ1/2

ローリエ １枚

白ワイン 50ml

ブイヨン 200ml

パセリ（みじん切り） 小さじ１

マスタード 小さじ２

塩 適量

こしょう 適量

バージンオリーブ油 大さじ１

＜作り方＞

① にんじんは皮をむいて縦半分に切り、５mm幅の斜め切りにし、にんにくは芽を取って叩きつぶす。



② 牛肉は塩、こしょうをし、フライパンにバージンオリーブ油を熱し、表面を強火で焼いて取り出す。



③ ②のフライパンの余分な油を捨ててバター、にんじん、塩小さじ1/3を加えて中火で炒め、はちみつ、クミンシード、ローリエ、にんにくを加えて炒める。



④ 白ワインを加えて半量になるまで煮つめ、ブイヨンを加えて沸騰させ、アルミホイルで落とし蓋をして更に蓋をし、中火で約８分煮る。



⑤ ④に②を戻し入れ、全体につやが出るまで煮つめる。



⑥ 器に盛り、パセリのみじん切りを散らし、マスタードを添える。

【TVer】作り方の動画はコチラ

DAIGOの試食コメント

「クミンの香りが、にんじんの甘みを引き立てていますね。にんじんがポテンシャルをすごく発揮できている感じ。マスタードをつけると、大人向けの味わいが変わってまたおいしいです！」

