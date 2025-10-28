日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」

今回は「にんじんが主役」をテーマに、にんじんのおいしさをいかすメニューを西洋料理のプロの先生に教わる。

●テーマ「にんじんが主役」
今日のお悩みは「うちの夫、競馬の前になるとゲン担ぎで毎食にんじんを食べます。馬の好物を食べて“馬の気持ちになる”らしいのですが……意味不明です。にんじん料理のレパートリーください！」というもの。

そこで、「牛肉とにんじんのクミン風味」「にんじんと大根の香り炒め」「豚肉とにんじんのガレット」の３品を提案。「にんじんの甘みが完全に主役！」とDAIGOも感動したこの１品を調理する。

「牛肉とにんじんのクミン風味」
＜材料（２人分）＞
にんじん　　　　　　　　　　250g         
にんにく　　　　　　　　　　 1/2片        
牛肩ロース肉（切り落とし）　 200g         
バター　　　　　　　　　　　20g          
はちみつ　　　　　　　　　　小さじ２
クミンシード　　　　　　　　大さじ1/2    
ローリエ　　　　　　　　　　１枚
白ワイン　　　　　　　　　　50ml         
ブイヨン　　　　　　　　　　200ml         
パセリ（みじん切り）　　　　 小さじ１     
マスタード　　　　　　　　　小さじ２     
塩　　　　　　　　　　　　　適量         
こしょう　　　　　　　　　　適量         
バージンオリーブ油　　　　　大さじ１     

＜作り方＞
①   にんじんは皮をむいて縦半分に切り、５mm幅の斜め切りにし、にんにくは芽を取って叩きつぶす。

②   牛肉は塩、こしょうをし、フライパンにバージンオリーブ油を熱し、表面を強火で焼いて取り出す。

③   ②のフライパンの余分な油を捨ててバター、にんじん、塩小さじ1/3を加えて中火で炒め、はちみつ、クミンシード、ローリエ、にんにくを加えて炒める。

④   白ワインを加えて半量になるまで煮つめ、ブイヨンを加えて沸騰させ、アルミホイルで落とし蓋をして更に蓋をし、中火で約８分煮る。

⑤   ④に②を戻し入れ、全体につやが出るまで煮つめる。

⑥   器に盛り、パセリのみじん切りを散らし、マスタードを添える。

DAIGOの試食コメント
「クミンの香りが、にんじんの甘みを引き立てていますね。にんじんがポテンシャルをすごく発揮できている感じ。マスタードをつけると、大人向けの味わいが変わってまたおいしいです！」