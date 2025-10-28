高市首相は２８日午前、来日中の米国のトランプ大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談した。

両首脳は日米同盟のさらなる強化で一致し、首相は日本の防衛力強化に向けた決意を伝えた。米国による関税措置を巡る日米合意の着実な履行でも合意した。トランプ氏は、経済分野での両国のさらなる関係強化に期待を示した。

首相とトランプ氏の対面での会談は初めて。首相は迎賓館に到着したトランプ氏を出迎え、記念撮影に臨んだ。会談は閣僚を交えて約４０分間行われ、首相は会談の冒頭、「今や日米は世界で最も偉大な同盟になった。日本も世界の平和と繁栄に貢献していく」と伝えた。「日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領とともに作り上げていきたい」とも呼びかけた。

トランプ氏は初の女性首相誕生に祝意を示し、「我々の同盟関係は最も強固だ。あなたと一緒にいられることを大変光栄に思う」と応じた。日米関係について「これまで以上に強力な関係になるだろう」と期待も述べた。

首相は会談で、日本が防衛費を増額する方針を伝えたとみられる。首相は２４日の所信表明演説で、防衛費を含む安全保障関連費を今年度中に国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上げることや国家安保戦略など安保３文書の前倒し改定を表明しており、トランプ氏にも方針を説明した模様だ。

トランプ氏は日本の防衛力強化の方針について「承知している」と述べ、日本が米国の防衛装備品を大量に調達していることに謝意を示した。

首相は、トランプ氏がパレスチナ自治区ガザの停戦合意を実現したことなどを列挙し、「世界の平和と安定への関与を高く評価する」と述べた。米政府高官によると、首相はトランプ氏をノーベル平和賞に推薦する考えを伝えた。

会談では日米関税合意に基づく５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資の内容についても議論を行った。トランプ氏は合意について「非常に公正だ」と主張し、「我々はこれまで以上に巨額の貿易を行うだろう」とも述べた。

両首脳は会談後、関税措置を巡る合意書や、レアアースなど重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に関する合意書に署名した。その後、昼食会形式で両国関係やウクライナ情勢などについて引き続き議論した。会談に合わせ、閣僚レベルでも人工知能（ＡＩ）などの先端技術、造船分野での協力を確認する覚書を結ぶ。

２８日午後には両首脳が大統領専用ヘリコプター「マリーン・ワン」に同乗し、東京都内のヘリポートから米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に移動する予定だ。専用ヘリに外国首脳を乗せるのは珍しく、同基地をそろって視察することで強固な日米同盟をアピールする狙いがある。