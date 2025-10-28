【ラ・リーガ】レアル・マドリード 2−1 バルセロナ（日本時間10月27日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】ヴィニシウスvsヤマルの「狂気の舌戦＆突撃」

日本時間10月27日に開催されたラ・リーガ伝統の一戦“エル・クラシコ”は、ホームのレアル・マドリードが2-1でバルセロナを撃破した。しかし、試合後にピッチ上で両軍がヒートアップ。あわや乱闘騒ぎとなり、両チームのエースが激しい舌戦を繰り広げた。

マドリードの勝利を告げるホイッスルが鳴ると、ピッチの中央付近で両チームの選手が揉み合いになる。MFブライム・ディアスがFWフェラン・トーレスとやり合う中、FWラミン・ヤマルがDFダニー・カルバハルやGKティボー・クルトワと口論。すると、そこにFWヴィニシウス・ジュニオールも参戦し、大きなジェスチャーで言い合いになった。

さらに、何かを言われて怒り心頭になったヴィニシウスがヤマルに突撃しようとしたところ、メンバー外となっていたバルサのFWハフィーニャが間に入り、ベンチの前でも両チームの選手・スタッフによる押し合いに。最終的にヤマルはスタッフによって強制的にロッカールームに退かされた。

その様子を見た解説の柿谷曜一朗氏は、「こういうのがダービーだと思わないでほしいですね。ダービーだからこれをしていいわけではない。ヴィニシウスが何かを言われたといういろいろな世界線があるかもしれないですけど、試合を観ている子どもたちに夢を与えてほしいです。両チーム・選手が世界のトップの試合を見せてくれた後にこういう展開で締めくくるのは後味が悪いかもしれない」とコメントした。

現地メディアはこぞって批判的

そもそもの事の発端は、試合前にヤマルがマドリードに対して「不平を言う強盗」と発言したことがメディアで報じられたこと。さらに試合前夜にヤマルは、昨シーズンにマドリード・ファンが自身に暴言を吐く写真をインスタグラムに投稿しており、現地メディアによれば揉み合いの中でマドリードの選手たちは「お前は喋りすぎだ！」「口を閉じろ！」などと怒り心頭だったという。

試合後の乱闘騒ぎを、現地メディアは厳しく指摘。イングランドの『The Athletic』は、ヤマルについて「18歳のヤマルはベルナベウ側に追加の弾薬を与えてしまい、試合が始まってみると、それはあまり賢明には見えなかった」と苦言を呈した。

また、バルサ寄りの『MUNDO DEPORTIVO』紙は、「傲慢さと無作法さを披露した」とヴィニシウスの行動を非難。『SPORT』紙も「2人はナルシシズムをなくし、謙虚さを学ぶべきだ」と咎めている。

さらに、マドリード寄りの『AS』紙も、「狂気。そして、恥ずべき光景」と前置きし、「乱闘で幕を閉じたクラシコ。若い選手たちにとって、これは最悪の前例となるだろう。この光景は決して忘れられないだろう」と表現して振る舞いを批判している。同じく『MARCA』紙も、「ヴィニシウスとヤマルは、マドリードとバルサの厄介者だ。ピッチ上よりもピッチ外で目立っている」と手厳しかった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）