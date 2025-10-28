ハークスレイ、上期経常を一転3％増益に上方修正

ハークスレイ <7561> [東証Ｓ] が10月28日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の2.4億円→11億円(前年同期は10.7億円)に4.6倍上方修正し、一転して2.6％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の16億円(前期は20.8億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026 年３月期第２四半期（中間期）につきましては、店舗アセット＆ソリューション事業における不動産売却による売上を主因として、前回発表予想値を上回る見込です。営業利益面につきましては、店舗アセット＆ソリューション事業における不動産売却による利益の計上、中食事業の利益改善の他、全社費用のコスト低減諸施策により、予想値よりも増益となる見込です。営業利益率は当初予想の２％から、４％程度へと改善する見込です。経常利益につきましては、営業利益の改善及び投資有価証券の売却益計上の他、営業外収支の改善によるものです。親会社株主に帰属する中間純利益につきましては、経常利益の改善による増益が主因です。

