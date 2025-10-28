10月28日放送の『ばけばけ』（NHK総合）第22話では、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸し、トキ（髙石あかり）と言葉を交わした。

明治23年（1890年）、レフカダ・ヘブンが松江にやってきた。英語教師として江藤知事（佐野史郎）に招かれたヘブンは船で松江に到着。長身で白スーツに身を固め、ハットをかぶったヘブンの第一印象はトキにとって「天狗」で、未知との遭遇に胸を高鳴らせる。

汽船から小舟に乗り換えて浜に降り立ったヘブン。通訳兼エスコート役をまかされたのは錦織（吉沢亮）だ。ヘブンは集まった人々に日本語で挨拶する。「ニホンゴ……ハナシマス」からの「神々の国松江に来てうれしいけん」。たどたどしくも出雲弁を押さえているあたり、事前に教わって練習してきたのだろうか。

ヘブンは「神々の国」と日本の文化にも興味がある様子で、友好的な外国人であることがうかがえる。しかし、実際は友好的どころではなく、この時点でトキたちは察するべきだったのだ。ヘブンの日本に対する熱意が人並外れたものであることを。

第22話の描写は、初めて西洋人と会う人々の反応を、現代的な視点で描いたものと理解できる。歓迎式典に案内されたヘブンは、途中で三味線の音色を耳にすると、音のする方へ行ってしまう。そこは川の向こう側の遊郭で、ヘブンは一軒の店の横で釘付けになっていた。

錦織にヘブンを呼んでくるように言われたトキとサワ（円井わん）は、ヘブンが話す片言の日本語に勘で答える。地名が天国町だから「天国遊郭」。場所を聞かれて、教師志望のサワは天国を「ヘブン（Heaven）」と言い直す。字幕でヘブンの名前は「Heavin」でつづりが違うが、ヘブンにとっては偶然の一致で、親近感を抱いただろうことは容易に想像できる。

ヘブンと日本文化の邂逅はさらに「ラストサムライ」との出会いに続く。ちょんまげ姿の勘右衛門に「サムライ」とつぶやき近づくヘブン。「異国船見張り番」を務め、黒船を憎む勘右衛門にとっては、めぐりめぐって訪れた千載一遇の機会。感激するヘブンに木刀で切りかかるシーンに思わず笑ってしまった。

錦織にとってヘブンは手に負えない外国人で、用意された高級旅館ではなく、古びた街中の宿に泊まる段階に至っては、もはや諦観すら漂う。異文化との軋轢を一番感じているのは錦織かもしれない。

ヘブンのモデルとなったラフカディオ・ハーンは片目を失明しており、また汽車よりも船での移動を好むなど、史実を押さえた人物造形がされている。古くからあるものを好み、夢中になってしまう性格も共通している。

情報量が多かった第22話で押さえておきたいのは、トキとヘブンの出会いだ。手を握ったのは一瞬だったが、トキはそこに何かを感じた。運命のめぐりあわせがあるとして、それは偶然の姿をしていることを示唆していた。（文＝石河コウヘイ）