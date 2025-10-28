【Switch2】穴場かも？渋谷のポケカラウンジで「ポケモン同梱版」を発見。

発売から4か月経っても、需要に供給が追いついていない任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」。多くのショップが抽選販売、ゲリラ販売、条件付き販売を行っており、入手しづらい状態です。

日ごろから「Switch 2」の情報を収集している筆者は2025年10月26日、東京・渋谷にあるポケモンカードゲームの公認ラウンジ「ポケモンカードラウンジ」にて"ポケモン同梱版"を見つけました。

"ポケモン同梱版"とは、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」のこと。10月16日に発売されたばかりのポケットモンスターの新作ゲームと、Switch2がセットになった商品です。

たまたま26日14時台にポケモンカードラウンジを訪れた筆者。レジにて、ポケモン同梱版を販売していることに気づきました。SNSでは、25日にも購入できたという投稿をいくつか見かけました。

ちなみにこの日は品薄状態のポケモンカードゲーム「メガゲンガーex」「メガディアンシーex」の在庫もありました。

ポケモンの新作ゲームソフト「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2」は事前予約を受け付けていましたが、ポケモン同梱版の取り扱いがあることを知らない人は多いのではないでしょうか。もしかしたら"穴場"かもしれません。

場所は東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 5階。渋谷駅からスクランブル交差点を渡った先にあります。

