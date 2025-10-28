今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

10月24日（金）放送の同番組では、城田優の母・ペピーさんの波乱万丈な人生に密着した。

「お母様じゃないよ、孫までペピーって呼んでる」と陽気に語るスペイン人のペピーさんは、3度の結婚と離婚を経験し、それぞれ父親が違う5人の子どもを育て上げたパワフルママ。

番組では自身の恋多き人生を赤裸々に告白し、「男の人は顔で決めたらダメ」「（3回結婚して）わかった」と語る恋愛哲学に、スタジオも引き込まれる。

子育てでは「通知表は見たことない」「（ルールを守っていれば）それは先生の仕事なので先生がやってください」と言い放ち、ゲーム機を手でへし折るなどの破天荒なエピソードが続出。

その一方で、かつては4年間で6万人の通訳をこなし、1日19時間以上働くなど、「どれだけ今まで仕事してきたか」と語る壮絶な過去も。「子どもが私にとってすべて」「泣きながら（仕事に）行ってた」と、女手一つで才能あふれる一家を支えてきた苦労を明かした。

さらに、二女でモデルの未来リナは摂食障害に患った過去を告白。

世界のトップモデルに憧れ「外食の前日は断食」「毎日何度も体重計に乗る」など自ら設けた食事や運動の1000項目のルールを1年以上守り続け、16歳で体重が36キロまで落ちて歩けない状態になった過去を涙ながらに回顧した。

当時「何もできないのがすごく辛い」と無力感を感じていたペピーさんは、兄弟たちに電話で「どうにか言ってくれない？」と相談。

思い悩むペピーさんとリナを助けたいという想いで兄弟たちが協力し、リナがスペインで栄養士やセラピストにかかるために、それぞれの形で療養を全面的にサポートし、少しずつ回復に向かっていった。

「みんなのサポートがあるってわかってたからこそ向き合えた壁」と語るリナは、家族の支えで大きな困難を乗り越え、現在はライフスタイルクリエイターとしても活躍。

冷蔵庫に貼った家族写真を見ながら「それぞれ父親が違うんですけど、その違いを感じたことがないくらい繋がっている」「この家族のもとに生まれてこられたことが人生最大の幸運」と語り、その絆の深さを見せた。

VTRの最後、ペピーさんは「家族はすべて」と語りつつ、子どもたちへのお願いとして「絶対施設に入れられないこと」と叫び、感動の空気を笑いに変えていた。