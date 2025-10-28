今季第1週の週間MVPにスパーズのウェンバンヤマ、バックスのアデトクンボが選出

10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは2025－26レギュラーシーズン第1週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

22日から27日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算2度目）、イースタン・カンファレンスではミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボ（通算28度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 1.

West: Victor Wembanyama (@spurs)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD

- NBA (@NBA) October 27, 2025

キャリア3年目のウェンバンヤマは、期間中の3試合で平均33.3得点13.3リバウンド2.3アシスト1.67スティールに驚異の6.0ブロックをマーク。フィールドゴール成功率も56.9パーセントと高く、チームは2019年以来初となる開幕3連勝の好発進。

一方、キャリア13年目のアデトクンボは、バックスを2勝1敗へ導く立役者となり、平均36.0得点16.0リバウンド7.0アシストにフィールドゴール成功率68.3パーセントをたたき出した。

なお、レギュラーシーズン開幕から3試合でウェンバンヤマは100得点、40リバウンド、15ブロック以上、アデトクンボは100得点、40リバウンド、15アシスト以上を残し、両選手ともNBA史上初のスタッツラインに達している。

27日を終えた時点で、ウェンバンヤマ擁するスパーズはウェスト1位の3勝0敗、アデトクンボ率いるバックスはイースト7位の2勝1敗。第1週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第1週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ステフィン・カリー（ウォリアーズ）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



オースティン・リーブス（レイカーズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

・イースタン・カンファレンス



ラメロ・ボール（ホーネッツ）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



VJ・エッジコム（シクサーズ）



タイリース・マクシー（シクサーズ）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



ノーマン・パウエル（ヒート）

【動画】今シーズン第1週のベストモーメント集はこちら！





