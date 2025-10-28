北海道鹿部町出身・ファイターズの伊藤大海投手が、その年もっとも活躍した投手に贈られる栄誉ある賞を受賞しました。



（選考会）「日ハムの伊藤くんに決まりました」



その年に最も活躍した投手に贈られる「沢村賞」の選考会が１０月２７日に都内で開かれ、鹿部町出身・伊藤大海投手の受賞が発表されました。



沢村賞受賞には７つの基準項目があり、伊藤投手は今シーズン奪三振１９５、２７試合に登板し、勝率６割３分５厘と３つの項目をクリアしました。





伊藤投手は受賞を受けー「ピッチャーとして憧れていた賞であり、目標にしてきた賞ですので、選んでいただき、本当に光栄です。１シーズン投げてきたことを評価していただき、心からうれしく思います。自主トレから意図をもって練習に取り組み、シーズン中の試合はチームの勝利を目指して必死に投げたことが、ことしの結果につながったと感じています。僕を信じて励ましてくれた新庄監督、支えてくれたチーム関係者の皆さま、家族はもちろん、応援し続けてくれたファンの皆さまに感謝の気持ちを伝えたいです。この賞をいただいた喜びをかみしめつつ、さらなる高みに到達するため、今後も日々のトレーニングに励んでいきたいです」とコメントしました。今回の伊藤投手の受賞は、ファイターズの投手としては２００７年のダルビッシュ有投手以来１８年ぶり２人目で、選考委員会によると、伊藤投手は５つの部門で両リーグトップの数字を残したことが受賞の決め手になったということです。