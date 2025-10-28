「イヤイヤ絶対取れんやん…」本人は大真面目！隙間からおもちゃを取りたいパグがあまりにもかわいい
【写真を見る】顔こんなにめり込む…！？おもちゃを取りたくて必死な愛犬の姿
大好きなおもちゃが家具の隙間に落ちてしまった！そんな状況のときに取る行動は、動物によって様々だと思います。
今Xでは、隙間に落ちたおもちゃを取るため、全力で頑張っている愛犬の姿が1万いいねを獲得して話題になっています。一生懸命さを感じるのにどこかクスッと笑えてしまう姿とは、一体どのようなものなのでしょうか…？
「隙間に落ちたおもちゃを取りたい パグのぽんず」というコメントとともにポストされたのは、投稿主であるパグのぽんず（@1Zn5cHU4VIn98mJ）さんの愛犬、ぽんずちゃんの写真。ソファの隙間に大好きなおもちゃを落としてしまったぽんずちゃんが、おもちゃを取ろうと隙間に顔をうずめて頑張っている姿を飼い主さんが写真におさめ、Xにポストしたことで話題になりました。
「むぎゅううう…」といった効果音が画面越しから聞こえてきそうなくらい、一生懸命顔をめり込ませておもちゃを取ろうとしているぽんずちゃんに、ほっこりする1枚です。
飼い主さんにこちらのポストへの反響について伺うと「沢山のいいね！を貰って家族共々ビックリしています！息子は記念にスクショしていました（笑）」とのこと。
また、こちらのポストに対する印象的なコメントについては「『大丈夫！もうちょっとやん！』のコメントに笑いました。全然もうちょっとじゃなかった」と飼い主さん。
たしかに…頑張るぽんずちゃんを見ていると、そう声をかけてあげたくなるのも分かる気がします！
この後、ぽんずちゃんはおもちゃを取ることができたのでしょうか…？ふと気になり飼い主さんに質問すると「『取れないー取ってー』と訴えにきました（笑）」とお答えいただきました。
無念…！自力で取ることはできませんでしたが、飼い主さんにおもちゃを取ってもらってまた遊び始めたであろうぽんずちゃんを想像すると、ほほえましくなります。
ちなみにこちらの様子を見た瞬間…飼い主さんは「イヤイヤ絶対取れんやん！」と思っていたとのこと。ツッコミどころ満載！だけどそんな姿がかわいいぽんずちゃんですね。
また、飼い主さんにぽんずちゃんの「パグならでは」なエピソードをお聞きしたところ「とにかく食いしん坊です。自分の名前より『おやつ』の言葉に反応します！」との回答が。
パグという犬種は食いしん坊な性格が多いとのことですが、自分の名前よりも「おやつ」の言葉に反応するというぽんずちゃんはまさに立派なパグ…！
飼い主さんが大好きな「味ぽん」が名前の由来になっているぽんずちゃん。普段の性格はどんな感じなのかお伺いしたところ「甘えん坊で食いしん坊！常に家族に引っ付いています」と教えていただきました。
もし一緒に暮らしていたら、ついつい甘やかしたくなっちゃうかもしれませんね。
最後に、最近あったぽんずちゃんのかわいかったり面白かったエピソードをお聞きすると「大好きなヨーグルトを貰える事に興奮してクルクル回転し、そのまま盛大に転がっていった時は爆笑しました」との回答が！興奮しながら転がっていくぽんずちゃん…面白いけどかわいいんだろうなと想像してクスッと笑ってしまいます。
パグのぽんず（@1Zn5cHU4VIn98mJ）さんのXには、日常を楽しんでいるぽんずちゃんの姿がたくさんポストされています！この機会に是非チェックしてみてくださいね♪
文＝SI