NiziUの公式Instagramが更新され、MAKOとNINAが鈴木愛理とダンスコラボしている動画を公開した。

【動画】NiziUのMAKOとNINAが「Love & Like」に合わせて鈴木愛理と一緒にキュートなダンスを披露

■アイドルオーラ全開でNiziUの「Love ＆ Like」を踊る鈴木愛理

NiziUの公式YouTubeチャンネルで展開中のコンテンツ『ConviNiziU store（コンビニジューストア）」。NiziUのメンバーが店員を務める架空のコンビニエンスストアという設定で、毎回豪華なゲストを迎え、トークを展開している。

10月26日に公開された第6回（EP.6）では、MAKOとNINAが店員を担当し、ゲストに鈴木愛理が登場。

トークの中で鈴木がNiziUの曲の中で「Love ＆ Like」が好きだという発言。その流れで、同曲に合わせて3人のコラボが実現。キュートでしなやかにダンスする動画が披露された。

SNSには「マコニナと愛理ちゃんのコラボ最高」「愛理ちゃんプロすぎる！」「3人ともかわいい！」「愛が溢れてて最高」といった絶賛するファンからの声が集まっている。

■NiziU公式YouTubeチャンネルに鈴木愛理がゲストで登場

NiziU公式YouTubeチャンネルの企画『ConviNiziU store（コンビニジューストア）』。第6回は鈴木愛理がゲストで、距離感を縮めるためにニックネームを決めるところから始まり、たっぷりとトークを展開。まさに和気あいあいとした雰囲気で、見てる側も癒される内容に。