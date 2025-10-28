２８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を背景に、前日の米長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが東京市場に波及した。



２７日に米長期金利が低下したことを受け、国内債は買い優勢でスタート。加えて、この日は日銀が「残存期間３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「同２５年超」「物価連動債」を対象とする国債買いオペを実施することも需給面での支えとなった。日米首脳会談の内容を見極めたいとのムードもあったが、日経平均株価が反落したことを背景に債券相場は堅調地合いを維持。この日の時間外取引で米長期金利が水準を切り下げていることもあり、債券先物は一時１３６円１７銭まで上伸した。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比２０銭高の１３６円１６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い１．６５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS