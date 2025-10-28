Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』の台湾・台北での開催が10月26日に最終日を迎え、その感謝を込めてグループ公式Xで、渡辺翔太と向井康二が会場を訪れた際のビハインド映像が公開された。

【写真＆動画】渡辺翔太＆向井康二の台北ビハインドムービー＆オフショット

■向井が渡辺を撮影する様子や、向井からアイスの食べ方のアドバイスも

『Snow Man 1st POP-UP』は8月30日からソウルを皮切りにはじまり、台北では10月18日～26日まで開催。このあとバンコクで開催され、さらに日本凱旋として大阪、東京でも開催される。

映像は「いつも応援してくださっている皆さまに感謝を込めて、渡辺翔太、向井康二が会場を訪れたビハインド映像をお届け」と添えて公開。

ファンの歓声に手を振りながら会場に入る渡辺＆向井の様子や、飾られた写真を見て感想を言い合う場面では、空間を生かした構図について向井が「余白がオシャレ」と、カメラ好きならではのコメントをつけるシーンも。

自分の全身ショットにサインを入れるふたり、展示の前で渡辺を撮影する向井。さらに、会場で体験できるスノーボール作りにチャレンジし「（蓋が）閉まんない」と言う中、横ではキメ顔をする渡辺の姿が。

そして販売している“Snow Manアイスバー”について、向井は「（食べ方の）コツはね、みなさん、お皿をキープしながら食べましょう。溶けるんで」とアドバイス。そしてアイスを食べながら「ハオチー」（台湾の言葉で「おいしい」）と詰めかけた台湾のファンに伝えるシーンも。

「しょっぴーもこーじくんもビジュ最高」「かっこいい動画ありがとうございます」といったファンの声や、台湾からも「謝謝」「Thank You」「アイスおいしかったです」「また来てください」というイベントの感想が届いている。

なお公式Xでは、渡辺＆向井の台北オフショットも公開している。

■渡辺＆向井が台北会場を訪れたビハインド映像

■雪だるまのオブジェの前に立つふたり

■会場で体験できるスノーボール作りにチャレンジ