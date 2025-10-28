Kis-My-Ft2の玉森裕太が、自身のInstagramにミラノで撮影されたリール動画を公開。ボッテガ・ヴェネタ（Bottega Veneta）のアイテムを纏い、歴史ある街並みに佇む姿が「美しすぎる」と話題を呼んでいる。

【画像＆動画】ミラノでもオーラを放つ玉森裕太

■玉森裕太がグレーのセットアップで魅せる“静かな華やかさ”

玉森はグレーのダブルジャケットにワイドパンツを合わせたセットアップスタイルを披露。柔らかな陽光を浴びながら立つ姿は、モードでありながらも自然体。

胸元にはさりげなくネックレスを光らせ、手にはブランドを象徴するイントレチャートのクラッチバッグ。足元はブラウンのシューズで落ち着きを添え、全体を上品にまとめている。

街の風景と溶け合うように歩く姿や、ふと見せる微笑み、風に揺れる髪の動きが印象的。ミラノ・ドゥオーモを背景にした横顔からは、洗練された静けさと存在感が漂う。

■別カットではレザージャケット姿も

動画後半では、レザージャケットにネイビーパンツを合わせ、ボルドーのイントレチャートバッグを抱えるシーンも。さらに、スタッフと談笑する姿や笑顔で記念撮影に応じる場面など、チャーミングな素顔も覗かせた。

SNSでは「生きる芸術」「ため息出るほど美しい」「光り輝きすぎてる」「海外の雑誌みたいな映像」「自然光と玉森くんの肌の透明感がすごい」「グレーのセットアップが完璧」「映画のワンシーンのよう」「ビジュ神がかってる」「オーラ放ってる」といった声が寄せられている。

■ボッテガ・ヴェネタ（Bottega Veneta）のアイテムを纏う玉森裕太