残業はしない！1年前まで誰より残業していた社畜が定時退社するようになった理由は？得たものも尊い!!【作者に訊く】
「毎日定時ぴったりに帰りやがって…！」とデスクを叩く上司。以前は終電まで残業することが当たり前だった、うさやん。しかし、一年たった今、彼は「無駄な残業はしない」と決めて定時で上がる、あおいし(@ao144444)さんの創作漫画「うさやんが定時に上がる理由」をお届けしよう。
■人生は会社だけじゃない
同期(ねこくん)の転職をキッカケに、仕事に対する意識を変え、定時退社するようになったうさやん。そんな姿を見て、ほかの社員も続々と退社する。「うさやんが定時退社するようになってから、私たちも帰りやすくなりました〜」と仕事に対する意識も変え、まさに働き方改革になっている。
作者あおいしさんの話題作でもある「残業ねこ」の番外編として制作された本作「うさやんが定時に上がる理由」は15年勤めた会社を転職する内容になっている。「転職するという道を選んだねこくんと反対に辞めずに『生き方を変える』という選択肢があることを描きたかった」とあおいしさんは本作への思いを語ってくれた。
「定時退社を目指し自分の時間をつくることで、結果的に生活にメリハリができていきます。職場環境を変えるのは大変なことですが、まずは自分のできることから少しづつ変えていき、仕事と生活のバランスがうまくとれたらいいな…と思っています」といい自身の願望が詰まっているようだ。SNSでも話題を呼んでおり「勇気づけられる」というコメントも多く届いている。
そして最後に読者へ「読まれた方の1人でもご共感いただければうれしいです」とメッセージを残してくれた。職場環境に悩んでいる人は特に共感できる本作「うさやんが定時に上がる理由」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：あおいし(@ao144444)