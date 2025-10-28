BE:FIRST¤¬Ãæ»³½¨À¬¤é¤ÈCMÃæ¤Ë¡È¥·¥åー¥¤¥Á¡É¥Ýー¥º¤òÈäÏª¡ªÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー¤Ë¡Ö¥ì¥¢¤Ê»Ñ´ò¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ýー¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×
BE:FIRST¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡Ê10·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤½¤ÎÊüÁ÷¤Î¥ª¥Õ¥àー¥Óー¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤ÈBE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤ä°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ª¥Õ¥àー¥Óー
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥·¥åー¥¤¥Á¥Ýー¥º¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇCMÃæ¤Ë»£±Æ¡×¤È¡¢MC¤ÎÃæ»³½¨À¬¤äÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤é¤¬¸åÎó¡¢BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Á°Îó¤Ç½¸·ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤ä½Ð±é¼Ô¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°½Ð¤·¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥àー¥É¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÁ´°÷¤Ç¸«»ö¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ò½Ð¤·¤¿¼ê¤ò¥¯¥ë¥ê¤È²ó¤¹¡È¥·¥åー¥¤¥Á¥Ýー¥º¡É¤ò·è¤á¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¢¤ÊCMÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Ýー¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë´ë²è¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤ÇBE:FIRST¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø¥á¥ó¥Ðー ¿ä¤·¶Ê¥á¥É¥ìー¡Ù¤È¤·¤Æ¡ÖBoom Boom Back¡×¡ÖSecret Garden¡×¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¤µ¤é¤ËBE:FIRST¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¡Ê10·î29Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Î¥êー¥É¶Ê¤Ç¡¢10·î27Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖI Want You Back¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿BE:FIRST¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤¬½¸¹ç¤·¡¢Î©¤Ã¤Æ¡È¥·¥åー¥¤¥Á¥Ýー¥º¡É¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£