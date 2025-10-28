張本智和がWTTロンドン準優勝で4位キープ ベスト8の松島輝空は15位、吉村和弘は95位→79位に急浮上｜卓球男子世界ランキング（2025年第44週）
国際卓球連盟（ITTF）は28日、2025年第44週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には5選手
男子シングルスでは「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で準優勝した張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で8強入りした松島輝空（木下グループ）が1つ順位を上げて15位、戸上隼輔（井村屋グループ）が18位、宇田幸矢（協和キリン）が25位、篠塚大登（愛知工業大）が29位に浮上し、5選手がトップ30に名を連ねている。
38位には田中佑汰（金沢ポート）、49位には茺田一輝（早稲田大）、57位には及川瑞基（岡山リベッツ）が60位以内にランクイン。
さらに69位には4つ順位を上げた吉山僚一（日本大）、79位には同大会8強入りで95位から急浮上した吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が続き、86位に吉村真晴（SCOグループ）、89位に坂井雄飛（愛知工業大）、100位に村松雄斗（霧島整形外科病院）が100位圏内をキープした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年10月28日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位 （-）：張本智和
15位（↑ 16位）：松島輝空
18位（↑ 19位）：戸上隼輔
25位（↑ 26位）：宇田幸矢
29位（↑ 30位）：篠塚大登
38位（↓ 37位）：田中佑汰
49位（-）：茺田一輝
57位（-）：及川瑞基
69位（↑ 73位）：吉山僚一
79位（↑ 95位）：吉村和弘
86位（↓ 84位）：吉村真晴
89位（↓ 88位）：坂井雄飛
100位（↓ 71位）：村松雄斗