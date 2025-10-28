国際卓球連盟（ITTF）は28日、2025年第44週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には5選手

男子シングルスでは「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で準優勝した張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で8強入りした松島輝空（木下グループ）が1つ順位を上げて15位、戸上隼輔（井村屋グループ）が18位、宇田幸矢（協和キリン）が25位、篠塚大登（愛知工業大）が29位に浮上し、5選手がトップ30に名を連ねている。

38位には田中佑汰（金沢ポート）、49位には茺田一輝（早稲田大）、57位には及川瑞基（岡山リベッツ）が60位以内にランクイン。

さらに69位には4つ順位を上げた吉山僚一（日本大）、79位には同大会8強入りで95位から急浮上した吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が続き、86位に吉村真晴（SCOグループ）、89位に坂井雄飛（愛知工業大）、100位に村松雄斗（霧島整形外科病院）が100位圏内をキープした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年10月28日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

15位（↑ 16位）：松島輝空

18位（↑ 19位）：戸上隼輔

25位（↑ 26位）：宇田幸矢

29位（↑ 30位）：篠塚大登

38位（↓ 37位）：田中佑汰

49位（-）：茺田一輝

57位（-）：及川瑞基

69位（↑ 73位）：吉山僚一

79位（↑ 95位）：吉村和弘

86位（↓ 84位）：吉村真晴

89位（↓ 88位）：坂井雄飛

100位（↓ 71位）：村松雄斗



