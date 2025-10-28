

藤原喜明氏が、代名詞ともいえる関節技の「原点」を語ります

佐山聡、前田日明、郄田延彦、船木誠勝、鈴木みのるなど、のちの格闘技界に多大な影響を与えた面々を鍛え上げ、メインイベンターへと成長させていった男・藤原喜明。そんな藤原氏にとって、その代名詞とも呼べる「関節技」とはいったいどんな存在だったのでしょうか。

師匠であるカール・ゴッチとの出会いから、第一次UWFに与えた影響までを、同氏の共著『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「ストロングスタイル」を標榜する新日本の根幹

昭和の新日本プロレス道場を語るうえで、最も欠かすことができないレスラーといえば、藤原喜明をおいて他にいないだろう。

藤原は、新日本が旗揚げした1972年の11月にデビューして以来、84年2月3日に入場時の長州力を花道で襲った「雪の札幌テロ事件」でブレイクするまで黙々と前座で闘い続け、11年以上の長きにわたりスポットライトとは無縁だった。

一方で、道場では"神様"カール・ゴッチ直伝の関節技を長年研究し、技術を磨き続け、"セメント"での実力には誰もが一目を置いた。

いわば、チャンピオンベルトとは無縁の道場のチャンピオン。佐山聡、前田日明、郄田延彦、船木誠勝、鈴木みのるら、のちの格闘技界にも多大な影響を与えた面々は、そんな藤原とのスパーリングを繰り返すことで、プロレスラーとしての自信と誇りを身につけ、メインイベンターへと成長していった。

「ストロングスタイル」を標榜する新日本の根幹をなしていたのが、藤原喜明という存在だったのだ。

総帥・アントニオ猪木からの「絶大な信頼」

藤原は自らのプロレスラーとしての矜持をこう語る。

「プロレスラーが強さを身につけなかったら、ただのスタントマンじゃねえか。プライドなんか持てないんだよ。佐山や前田もそうだと思うけど、それがなかったらとっくにやめていると思うよ。

とくに昔はプロレスが色眼鏡で見られて、世間からくだらねえことをいろいろ言われる機会も多かったなかで、『そうはいくか！』『俺はこれだけのものを持ってるんだ』という思いがあるからこそ、プロレスラーをやっていける。猪木さんだってそうだったと思うよ」

そういった姿勢でプロレスに取り組んでいた藤原は、新日本の総帥・アントニオ猪木からの信頼も絶大だった。

猪木の異種格闘技戦や、海外での未知の相手との闘いの際には、その傍らに常にスパーリングパートナー兼ボディーガードとして藤原の姿があった。そのため藤原は、たびたび「猪木の用心棒」「猪木の影武者」とまで呼ばれた。

新日本の元レフェリーであるミスター高橋いわく、猪木は生前「パーティーには藤波を、危険な場所には藤原を連れていく」と語っていたとされるが、それを伝え聞いた藤原は「俺にとって一番の名誉だ」と語っている。

「プロレスとは闘いである」という猪木イズムに忠実に生きた藤原。しかし、昭和の新日本において藤原は、"猪木派"であっても決して主流派ではなく、選手間の秩序からは距離を置いたアウトローだった。周囲に迎合せず、取り憑かれたように寝技の練習に打ち込む藤原を「変わりもん」と呼ぶ者もいた。

昭和の新日本道場での練習において、関節技のスパーリングは必修だったが、黎明期のメンバーでその技術を長きにわたり磨き続けたレスラーは、実のところ思いのほか少ないという。

関節技を追求しつづける「絶滅危惧種」だった

77年に新日本に入門した前田は、70年代後半の時点ですでに、道場で寝技のスパーリングを連日行っていたのは藤原だけだったと、次のように証言している。

「俺が若手の頃、新日本で関節技のスパーリングをやってるのは、藤原さんと俺だけでしたよ。他の選手はもうほとんどやってなかった。

俺が入る前は、佐山さんが藤原さんとずっとスパーリングをやってたらしいけど、俺が入った頃の佐山さんは猪木さんの付き人として付きっきりだったんで、もう藤原さんと練習する時間はなかったし、その後は海外遠征（メキシコ修行）に行ってしまいましたからね。

その後、いろんな若手がスパーリングをやるようになったのは、俺が後輩にやらせたんです。

巡業中の試合前、俺と藤原さんがリング上でスパーリングしていると坂口（征二）さんに『邪魔だから、リングから降りろ』ってよく言われたんで、郄田とかいろんなヤツを引っ張って、数の論理で排除させないようにしただけ。

だから、関節技のスパーリングっていうのは、UWFの道場になってから全員やるのが当たり前になったけど、もし藤原さんがいなかったら、新日本の道場でその練習はとっくの昔になくなってたと思いますよ」

そして藤原自身もこう証言している。

「新日本道場の練習に寝技のスパーリングはあったけど、みんながみんなやるわけじゃない。『そんな馬鹿なことやってどうするんだ？』っていうほうが多かったからな。

若手の頃はやっていても、途中からはやらなくなっちゃうんだ。そんななかでやっていたのは、俺と佐山や前田、郄田といった、のちにUWFに行く連中。だから俺らがいなかったら、総合（格闘技）だとかにも何も伝わってなかったよ」

第一次UWFが旗揚げし、「シューティング・プロレス」として関節技の技術がファンの間で本格的に注目され始めたのは84年から。藤原のように地味な関節技を追求するレスラーは、70年代後半の時点では"絶滅危惧種"だったのである。

入門から2カ月で訪れた「運命の出会い」

そんな新日本道場で藤原が寝技に開眼するきっかけは、やはりコーチとして来日したカール・ゴッチの存在だった。

「新日本に入門して2カ月が経った頃、ちょうどゴッチさんが来日して、道場でコーチしてくれたんだ。その時、関節技をいろいろと教えてくれて、『あっ、これホンモノだわ』と感じた。そこから『関節技って面白れえな』と思うようになったんだ。

関節技っていうのは最小限の力で最大限の効果をあげるという力学だからね。俺は工業高校機械科卒業で、応用力学の成績は"5"だったから、ああいうのは得意なんだよ」

ここから藤原は、関節技にどんどんのめり込んでいく。

「俺が誰よりも関節技にハマっていったのは、自分の性格が関係していたと思う。俺は何か1つのことにハマると、そればっかりに熱中するんだ。本来は面倒くさがり屋なんだけど、自分が興味を持ったことには徹夜でもやるからね。

たとえば、焼き物なんかをやっていると、気がついたら何時間も経っていたなんていうのはしょっちゅうだし、陶器のゴジラをつくった時なんか、計算してみたら23時間もぶっ通しでやっていたからな。それだけ続けていても苦痛でもなんでもない。

自分が好きなことをやっている時は夜中だろうがパッと目が覚めて、『そうだ、これをやってみよう』って、窯焚きを始めたりな。好きになって集中すると、俺はしつこいんだよ」

多趣味で知られる藤原は、焼き物以外にもイラスト、盆栽、浪曲など、すべて玄人はだしの腕前だが、それは好きなものを突き詰めていく性格が関係していた。そしてプロレスにおいて藤原が最も好きになりハマったのが、ゴッチから学んだ関節技だったということだろう。

だからこそ、新日本道場でゴッチに学んだからといって誰もが関節技にハマっていったわけではないのだ。

そもそもゴッチの教えは関節技だけではない。むしろゴッチの指導の基本は、ウェイト器具を使わない自重中心のトレーニングでいかに身体能力を上げ、コンディションを整えるかというもの。その先のレスリングの1つに関節技があった。

受け継がれる、それぞれの「ゴッチの教え」

フロリダの「ゴッチ道場」で最も長く修行した藤波辰巳（現・辰爾）が、関節技偏重にならず、自重トレーニングで鍛え上げられた肉体とスピードを身につけて、ジュニアヘビー級でドラゴンブームを巻き起こしたことでもそれはわかる。





同じようにゴッチに「マイ・サン（息子）」と呼ばれた木戸修もまた、これまで語られてきたイメージとは違い、寝技のスパーリングに積極的に取り組むタイプではなかったという。

「俺は木戸さんがスパーリングをやっているところは、あまり見たことはない。おそらく木戸さんはゴッチさんから関節技を学んだというより、個人的に仲が良かったんだよ。

木戸さんは日本プロレスの頃から、コーチで来ていたゴッチさんのお世話をしていて、実家に泊めたりしていたことで家族ぐるみの付き合いだったと聞いた。だからゴッチさんが『マイ・サン』と呼んでいたっていうのは、家族同然の付き合いだったからで、弟子というより息子みたいな感じだったんだろうと思う。

だから木戸さんは（第一次）UWFに来た時、『ゴッチさんに誘われたから来ただけだ』と言っていたように、UWFみたいな関節技を主体にした試合をしたかったわけではないんだよ。ゴッチさんとの個人的な関係で来ただけだったからね」

思えば、UWF勢が業務提携という形で新日本マットに戻ってきた際、早々にドロップキックを繰り出すなど、UWFスタイルに最もこだわりを感じさせないのが木戸だった。しかしゴッチの教えを守り、現役引退後もコシティ（ミール）やプッシュアップバーを使ってのトレーニングを欠かさず、グッドコンディションを保ち続けたのもまた木戸だ。

藤原には藤原の、木戸には木戸の"ゴッチの教え"があったのだ。

（取材・文／堀江ガンツ）

（藤原 喜明 ： プロレスラー）