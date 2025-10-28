映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）の公式SNSにて、倍賞千恵子、木村拓哉、山田洋次監督のおちゃめな3ショットが公開された。

■ほのぼのとした雰囲気の倍賞千恵子＆木村拓哉＆山田洋次監督

これは、10月20日に都内で行われた映画『TOKYOタクシー』完成披露試写会のオフショット。倍賞千恵子と木村拓哉が腕を組んだポスターを再現しようとしたが、倍賞は山田監督と腕を組んでにっこり、木村は人差し指で自身を指し「えっ？俺じゃないの？」と言った表情だ。

ほのぼのとした雰囲気が感じられる3ショットに、「かーわーいーいー！」「キムタクが青年や」「拓哉さんが最年少！新鮮」「おれは？？？ってしてる拓哉くんメロ」「木村くんのオレは…？の表情かわいい」「素敵な写真」「お茶目なお三方」など、様々な反響が寄せられている。

■倍賞千恵子＆木村拓哉がぬいぐるみを持ってにっこり

なお、倍賞と木村は、本日10月28日に放送された『THE TIME,』（TBS系）に出演。公式Xでは、番組のオリジナルキャラクター「シマエナガちゃん」のぬいぐるみを持って並ぶふたりのオフショットも公開されている。

