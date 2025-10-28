約400点の原画が集結！史上最大の「シティーハンター展」が11月22日から上野の森美術館で開幕
シティーハンター大原画展 東京会場実行委員会は、作品史上最大規模となる原画展「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER!!〜」(以下、シティーハンター展)を、2025年11月22日(土)から12月28日(日)まで上野の森美術館で開催する。
【写真】特典グッズのスノードームと、キャラクターたちが並ぶピンズセット。※特典画像はイメージ。デザインは予告なく変更される場合あり
『週刊少年ジャンプ』で1985年から1991年まで連載した漫画『シティーハンター』が、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念して開催されるもので、チケットは9月25日から販売を開始。数量限定の特典付きチケットや、2人でお得なパートナー券も用意されている。
■「シティーハンター」史上最大規模の展覧会、その内容とは？
今回の展覧会では、名場面や名セリフが詰まった原画を中心に、約400点の直筆原画を一挙公開。冴羽獠と槇村香の出会い、依頼人たちとのドラマ、そしてパートナーとして深まる絆など、40年にわたり紡がれてきたストーリーを凝縮した構成となっている。
会場には原画だけでなく、世界観に没入できるフォトスポットや特別映像、貴重な資料なども展示され、ファン必見の内容がそろう。さらに、「XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!」と題したクラウドファンディング企画を展開。作中に登場する「喫茶キャッツ・アイ」のカウンターを再現し、実物大の冴羽獠と記念撮影できるスポットの実現を目指すプロジェクトは見事、達成している。
■チケット情報
発売開始日：2025年9月25日
【販売場所】
・イープラス
・JRE MALL
【チケット料金】
11月22日(土)・23日(祝)日時指定券：3500円※1時間ごとの時間指定・入場特典(非売品ホロステッカー)付き※この2日間は前売券・当日券での入場不可
・前売券：一般 2500円、小・中学生 800円
・当日券：一般 2900円、小・中学生 1100円
・パートナー券：4500円※2人で来場。1人ずつの入場不可。販売期間は9月25日〜10月10日(金)。
特典グッズ付きチケット1：1万円(オリジナルスノードーム付き)
特典グッズ付きチケット2：1万3000円(オリジナルピンズセット付き)
■クラウドファンディング企画：冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい！
開催に合わせ、会場内に実物大の冴羽獠を展示するクラウドファンディング企画「XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!」が実施された。作中に登場する「喫茶キャッツ・アイ」のカウンターを再現し、冴羽獠の隣に腰かけて撮影できる特別スポットの実現を目指した同プロジェクトは見事、達成に。
【募集期間】2025年9月24日〜10月26日(日)23時59分※646%で達成
【返礼品の一例】
・原画展会場「巨大XYZ伝言板」に支援者名とコメントを掲載
・「SAEBA商事」社員粗品セット6点【1：SAEBA商事名刺(支援者の名前)、2：SAEBA商事 社長・冴羽獠名刺、3：ネックストラップ付きパスケース、4：特製ボールペン、5：特製メモ、6：粗品タオル】
・11月21日(金)前日プレミアム内覧会招待
・北条司先生サイン入り図録
・等身大 冴羽獠展示
■「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER!!〜」開催概要
開催期間：2025年11月22日(土)〜12月28日(日)
開場時間：10時〜17時(最終入場 16時30分)
会場：上野の森美術館(東京都台東区上野公園1-2)
主催：東映・コアミックス
■『シティーハンター』とは
“もうあとがない”という依頼人のメッセージ「XYZ」を受けて動き出す、裏社会の始末屋(スイーパー)「シティーハンター」として、冴羽獠と槇村香の活躍を描いたアクションコメディ。連載は『週刊少年ジャンプ』にて1985年から1991年まで続き、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えた。
40周年の節目にふさわしい本展は、『シティーハンター』ファンなら訪れておきたい大規模イベント。記憶に残るあの名シーンに再び出合える絶好の機会をお見逃しなく。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
