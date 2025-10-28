装着例

株式会社SAEDAは、Phottixの「LEDライト付きミニフラッシュ mini A」を10月29日（水）に発売する。

カメラのホットシューに装着して利用するGN8のクリップオンストロボ。前面にCRI95+のLEDを備えており、瞬間光のフラッシュだけでなく、定常光のLED、フラッシュ＋LEDの3モードを利用できる。

発光量は1/8、1/4、1/2、1/1の4段階で設定可能。内蔵バッテリーは300mAhで、フルパワー発光時に約480回発光できる。充電にはUSB Type-Cケーブルを利用する。

また、フラッシュヘッドは0～90°のチルトに対応し、直射に加えて天井や壁に向けたバウンス発光も可能。

LEDは色温度・明るさを4段階に調節可能。

カラビナ付きリングストラップが付属する。

ガイドナンバー：8 フラッシュ色温度：6,500K フラッシュチャージ時間：4秒（フル発光時） 発光可能回数：約480回（フル発光時） 演色性：CRI 95+ LED数：12個 LED最大輝度：200lux/0.3m（6,200K時） LED色温度：2,500K、3,200K、4,500K、6,200K（±200K） バッテリー：300mAh（3.7V） バッテリー充電時間：約1時間（5V/1A） 外形寸法：42×78mm（フラッシュヘッド傾斜0°）、42×65mm（フラッシュヘッド傾斜90°） 重量：約50g 価格：5,980円