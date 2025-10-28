P-225 ブラック

　「BCNランキング」2025年9月の月次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　P-225 ブラック

P-225B（ヤマハ）

2位　P-45

P-45（ヤマハ）

3位　ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ

YDP-165R（ヤマハ）

4位　CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ

CN201LO（河合楽器）

5位　ARIUS ホワイトアッシュ調

YDP-165WA（ヤマハ）

6位　P-125a ブラック

P-125aB（ヤマハ）

7位　P-225 ホワイト

P-225WH（ヤマハ）

7位　Privia ブラック

PX-S1100BK（カシオ）

9位　GO:PIANO88

GO:PIANO88（Roland）

10位　ARIUS ホワイトアッシュ調仕上げ

YDP-S35WA（ヤマハ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。