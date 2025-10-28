「アジア勢で唯一の敗退」韓国代表、勝点１・１得点７失点で“早すぎる終焉”に母国メディアは落胆「世界の壁は高かった」【U-17女子W杯】
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップはグループステージが終了。ベスト16が出そろった。
２勝１分けでグループFを首位通過した日本は、ラウンド16でコロンビアと対戦する。
他のアジア勢では、中国と北朝鮮がグループステージを突破したものの、韓国だけは１分け２敗でE組３位に終わり、敗退が決定した。
この結果を受け、中国メディア『網易体育』は「韓国はグループステージでわずか１ポイントしか獲得できずに３位にとどまり、アジア勢で唯一敗退した」と報じた。
また、韓国メディア『SPOTV NEWS』も「０勝で敗退確定。16強進出失敗。世界の壁は高かった」と嘆いている。
「３試合でたった１得点にとどまり、７失点を喫した韓国は、グループステージ全敗は免れたが、勝点１では16強のチケットを取るには力不足だった」
同メディアは「韓国は今回の大会を通じて再び世界舞台の壁を実感した。フィジカルやセットプレーの対応能力で限界を明らかにした」と指摘。「韓国女子サッカーはこれまで年代別ワールドカップの舞台で着実に存在感を見せてきた。だが、今回はアジア代表のうち、唯一勝利を収められなかった」と続けた。
他のアジア勢が結果を残しただけに、“早すぎる終焉”に落胆はよりいっそう大きいようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
