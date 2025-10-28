　28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円安の5万460円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万419.96円に対しては40.04円高。出来高は2万1451枚となっている。

　TOPIX先物期近は3311.5ポイントと前日比19ポイント安、現物終値比3.99ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50460　　　　　-130　　　 21451
日経225mini 　　　　　　 50460　　　　　-130　　　264655
TOPIX先物 　　　　　　　3311.5　　　　　 -19　　　 25270
JPX日経400先物　　　　　 29890　　　　　-125　　　　1670
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　　-9　　　　1241
東証REIT指数先物　　　　　1969　　　　　　-3　　　　 213

株探ニュース