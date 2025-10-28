日経225先物：28日正午＝130円安、5万460円
28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円安の5万460円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万419.96円に対しては40.04円高。出来高は2万1451枚となっている。
TOPIX先物期近は3311.5ポイントと前日比19ポイント安、現物終値比3.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50460 -130 21451
日経225mini 50460 -130 264655
TOPIX先物 3311.5 -19 25270
JPX日経400先物 29890 -125 1670
グロース指数先物 719 -9 1241
東証REIT指数先物 1969 -3 213
株探ニュース
