千賀健永、小学校3年生から美容に目覚める ランドセルに化粧水「水筒じゃなくて…」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の千賀健永が28日、都内で行われた「Tokyo Beauty Week 2025」メディア向けプロジェクト発表会にスペシャルパートナーとして登壇した。美容好きとして発信を続ける千賀だが、幼少期から意識の高さを感じさせるエピソードを披露した。
【全身ショット】綺麗…全身ホワイトコーデで登場した千賀健永
美容に目覚めたきっかけは母親だという千賀は「うちの母がずっと美容関係の仕事をしていて、子どもの頃から意識が高かった」と回想。小学校3年生から「冬に部活をやると、子どもって膝だったりが真っ白になる。帰ってきて母に『化粧水を塗らないとだめよ』って言われて塗るようになったら日課になった」と振り返った。
さらに「部活は学校でやるじゃないですか。白くなったらすぐに塗りたいって気持ちになって、ランドセルの横にみんな水、筒を入れていたんですけど、僕は水筒じゃなくて化粧水を入れてました」と司会を驚かせると「ちょっと、飛び出て『ヒアルロン酸』って書いてある」と笑わせた。
自分だけでなく「友達にもに塗ってあげたり…」と当時から“美の伝道師”ぶりの片鱗をみせていたそうで「そういう母のもとで育ったことが今の僕を作り上げているので、母に感謝です」とほほ笑んでいた。
11月19日から25日までの7日間、原宿・表参道エリアを舞台に開催。美容コスメのプラットフォーム「＠cosme」を運営する株式会社アイスタイルが企画・制作を行い、商業施設や店舗での関連イベントも多数展開する。
