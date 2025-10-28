『なんでも鑑定団』600万円で購入した磁器→衝撃値へ
きょう28日、放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、600万円で購入した伊万里焼に衝撃値が出る。
依頼人は現役の陸上自衛官。現在は幹部自衛官として単身赴任中。10年程前から桃山・江戸初期の焼物を収集しているが、そのきっかけは子どもの頃から見てきた鑑定団で、特に鑑定士・中島の大ファンだという。
お宝は3年前、骨董店のホームページで見つけ、頑張って手に入れた初期伊万里の多彩釉の皿。購入額はなんと600万円。離れて暮らす妻には伝えていない。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】ママタルト
【出張鑑定】出張鑑定in さつま町
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
大熊敏之（日本大学大学院非常勤講師）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
森由美（陶磁研究家）
