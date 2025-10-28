28日放送『オモウマい店』＝味のイサムの元祖ぶたから（C）中京テレビ

　きょう28日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜　後7：00)では、「『味のイサム』の最新密着映像」を紹介する。

　豚バラ肉約20枚を使った“元祖ぶたから”（1500円）で知られる、埼玉・羽生市の「味のイサム」。4年前の初取材時、番組ディレクターが店を手伝ったことがきっかけとなり、その後も密着とお手伝いを続けている中華料理店。

　最近は「豚からをメジャーにしたい」との店主の思いから、イベント出店も積極的に行っており、福島・田村市のイベントでは、1パック1000円の“豚から”500個が5時間で完売した。なかには、山形県から車で2時間かけてやってきた客の姿もあった。

　近年は昼営業のみだったが、夜営業の再開に向けて始動。新たなメニューの開発にも取り組む。イベントの手伝いやメニューの試食なども行うディレクターに、店主はある提案を持ちかける。

＜番組出演＞
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：市川右團次、ハナコ、ゆうちゃみ