中国・遼寧省の漬物を漬ける作業用プールで、作業員がたばこをくわえたり痰を吐いたりする様子が撮影され、物議を醸している。中国メディアの九派新聞が27日に報じた。

現場で市民が撮影した映像には、作業用プール内で作業している男性が、たばこをくわえていたり、漬物の中に痰を吐いたりする様子が映っていた。

現場のある同省葫芦島市興城市の市場監督管理局は市民からの通報を受け、26日に調査・対処に当たり、問題の漬物のロットをすべて押収。「市場には流通していない」と発表した。

当局は問題の製造会社を取り調べており、「企業および関係責任者は法に基づき厳正に処罰する」としている。

中国のネットユーザーからは「見つかってなければ？通報されてなければ？そのまま消費者の口に入っていただろう」「全部押収したというが、彼がこういう行為をしたのは初めてか？それは信じられない」「このメーカーの過去の商品は？リコールしないのか？」といった声が上がった。

また、「以前同じことがあって一度許したけど、またこんなことが。もう無理」「過去に何度も衛生問題が暴かれてるのに、まだこんなことが起こるのか？罰則が軽すぎるのではないか」「漬物に清潔なものはないんだな」「もう漬物は食べない」といったコメントが寄せられている。

中国では過去にも作業員が裸足で漬物を踏む様子が撮影され、炎上したことがある。（翻訳・編集/北田）