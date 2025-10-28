伊藤淳史『世にも奇妙な物語』に3度目の出演 共演に与田祐希、笑い飯・西田【コメントあり】
フジテレビで11月8日に放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP〜伝説の名作 秋の特別編』（後9：00）で放送される新エピソード「七階闘争」で俳優の伊藤淳史が主演を務めることが発表された。
【撮り下ろしカット多数】金髪姿で"あざとポーズ"を完璧に決めた与田祐希
原作は、小説家・三崎亜記の『七階闘争』（集英社文庫『廃墟建築士』所収）。主演を伊藤淳史が務める。本作は、伊藤演じる森崎が、マンションの7階に住んでいることから、突然退去を求められるところから物語が始まっていく。各地の「７階」で事件が多発したことを受け、すべての建物から7階を撤去すると国が決定したのだ。同じく7階に住む同僚の並川に誘われ、森崎は7階死守を誓う“七階市民”の集会に参加することになるが…。
伊藤は、22歳の時に出演した「世にも奇妙な物語 15周年の特別編」の中の『リプレイ』（2006年）、2009年の『世にも奇妙な物語 秋の特別編』内の『理想のスキヤキ』（2009年）に続き、３回目の出演となる。「『世にも奇妙な物語』はとても大切で大きな存在。かなり久しぶりにオファーいただいて嬉しい」と話し、16年ぶりの出演を喜ぶとともに、「すごく面白くなっていると思います！」と作品への自信をうかがわせた。共演には、与田祐希、西田幸治（笑い飯）らが物語を動かす重要な人物として出演する。与田は森崎を“七階市民”の集会に誘う会社の同僚・並川希を演じ、西田は“七階市民”のリーダーを演じる。
■伊藤淳史コメント
◆「世にも奇妙な物語」に出演が決まった時の感想をお聞かせください。
「『世にも奇妙な物語』で主演をやらせていただくことは、今も昔も目標でしたし、色々な作品に出させていただく中で、（『世にも奇妙〜』への出演は）とても大切なポジションというか、大きな存在です。今回かなり久しぶりに出演させていただきますが、とても嬉しかったです」
◆「七階闘争」の台本を読まれての感想をお聞かせください。
「好きなタイプのお話でした。以前出演させていただいた『理想のスキヤキ』も絶妙な奇妙さでしたが、今回も、ジャンルは違えど“なにこれ!?”みたいな不思議さと奇妙さを持つ作品になっていて、これぞ『世にも奇妙な物語』だなと思いました」
◆主人公・松崎を演じられて、いかがでしたか？
「起こる出来事や、まわりの人にもたくさん振り回される役なのですが、僕はそういう役が好きで、まわりの影響を受けながら楽しく演じています。監督の演出も人間味があって、奇妙な世界の中にもリアリティが感じられるものになっていると思います」
◆視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。
「実際こんなことが起こったら、正直“奇妙”どころではなく大変なことになりますが（笑）、エンターテインメントとして見ていただくと、すごく面白くなっていると思いますので、ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです」
