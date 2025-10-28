AKB48伊藤百花、1stフォトブックタイトル＆表紙解禁 プールでの濡髪ショットに
アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花（21）の1stフォトブックのタイトルが『百花（ひゃっか）ずかん。』（12月11日発売／光文社）に決定し、表紙カットも解禁された。
【先行カット】制服姿も！圧倒的透明感あふれる伊藤百花
グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅。読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
タイトルについて伊藤は「このフォトブックはグラビア編と読み物編があり、グラビア編では、アイドルの私ではなかなかお見せできないような普段の姿を見ていただけると思います。読み物編では、私ができあがるまでをたくさんインタビューしていただいたので、このフォトブックを読めば、私のことがまるっとおわかりいただけるような一冊になっています。私の図鑑のような感じで皆さんに持っていただきたいなと思って、『百花ずかん。』に決めました」とコメント。
表紙は、鎌倉のスタジオのプールに洋服のまま飛び込んだ後のショットが採用された。「実は泳げない」という伊藤が、真夏の太陽が照りつけるなか、意を決してプールにジャンプ。ザ・青春という言葉がピッタリの1枚となっている。
伊藤は「スタジオのお庭にあったプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真です。プールに飛び込むこと自体なかなかないのでレアなのと、今の私だから出せる“青春感”にあふれた写真だなと思い選びました。いつものアイドルの私だったら、ポーズや目線も決め決めなんですが、この写真は、飛び込んだ後に出た自然体な表情の瞬間だと思います」と語っている。
