TWICE公式キャラ“TWICE LOVELYS”が絵本デビュー 冒険物語『ラブリーフルーツをさがして』12月発売
アジアを代表するガールズグループ・TWICEの公式キャラクター・TWICE LOVELYSを主人公とした初の絵本『TWICE LOVELYSえほん ラブリーフルーツをさがして』が、12月17日に発売されることが決定した。きょう28日より全国の書店および通販サイト、オフィシャルサイトにて予約受付がスタートした。
【ソロカット】TWICEそれぞれの魅力があふれる！ソロカット
同作は、ラブリーたちがふしぎなくだもの＝ラブリーフルーツを探すために冒険の旅へ出発する、かわいらしくも元気いっぱいの物語。絵を手がけるのは、『ねんどどん』『カタチ どーこかな？』『すりすり こちょこちょ だっこでぎゅっ！』などで知られるイラストレーター・うらつかりょうま。TWICEとともに成長してきたLOVELYSたちの魅力がたっぷり詰まった絵本は、ファンのみならず幅広い層に親しみを持って読める内容となっている。
さらに、予約者を対象とした特典も決定。未来屋書店では「オリジナルアナザーカバー」、タワーレコードでは「オリジナルカード」、JYP JAPAN ONLINE STOREおよびONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでは、「全9種のうちランダムで1種のオリジナルしおり」が付属する。いずれも特典はなくなり次第終了となる。
【ソロカット】TWICEそれぞれの魅力があふれる！ソロカット
同作は、ラブリーたちがふしぎなくだもの＝ラブリーフルーツを探すために冒険の旅へ出発する、かわいらしくも元気いっぱいの物語。絵を手がけるのは、『ねんどどん』『カタチ どーこかな？』『すりすり こちょこちょ だっこでぎゅっ！』などで知られるイラストレーター・うらつかりょうま。TWICEとともに成長してきたLOVELYSたちの魅力がたっぷり詰まった絵本は、ファンのみならず幅広い層に親しみを持って読める内容となっている。
さらに、予約者を対象とした特典も決定。未来屋書店では「オリジナルアナザーカバー」、タワーレコードでは「オリジナルカード」、JYP JAPAN ONLINE STOREおよびONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでは、「全9種のうちランダムで1種のオリジナルしおり」が付属する。いずれも特典はなくなり次第終了となる。