『スクープのたまご』第4話 墓場に潜む横領美女を捕まえろ！
俳優の奥山葵が主演を務める、TBS系 ドラマストリーム『スクープのたまご』（毎週火曜 深0：58※一部地域をのぞく。放送時間変更の場合あり）の第4話が、28日に放送される。
【写真】本編シーンの別カット
あの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった同名小説を実写ドラマ化。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語。ある日、主人公で入社2年目の日向子は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか…。
■第4話のあらすじ
横領事件で逮捕された犯人の裏アカウントを見つけた山吹（前原滉）は、その背後にいると思しき謎の女・紫宮さおり（小野寺ずる）と接触を図るため、阿久津（大倉空人）に墓地での張り込みを命じる。夜の墓地での張り込みに気が進まないながらも、日向子（奥山葵）は阿久津と合流する。
阿久津はすでに一度紫宮と接触して逃げられてしまったものの、紫宮が落としたマンションの鍵を拾っていた。紫宮が鍵を取り戻そうと、もう一度墓地へやってくるはずだという阿久津。会社に戻る阿久津から鍵を託された日向子は、不安を抱えながらもひとり張り込みを続ける。
時間だけが過ぎていく中、ついに墓地を歩いてくる人影が…！同じ失敗を繰り返すわけにはいかないと、日向子は慎重に尾行を始め…。
【写真】本編シーンの別カット
あの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった同名小説を実写ドラマ化。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語。ある日、主人公で入社2年目の日向子は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか…。
横領事件で逮捕された犯人の裏アカウントを見つけた山吹（前原滉）は、その背後にいると思しき謎の女・紫宮さおり（小野寺ずる）と接触を図るため、阿久津（大倉空人）に墓地での張り込みを命じる。夜の墓地での張り込みに気が進まないながらも、日向子（奥山葵）は阿久津と合流する。
阿久津はすでに一度紫宮と接触して逃げられてしまったものの、紫宮が落としたマンションの鍵を拾っていた。紫宮が鍵を取り戻そうと、もう一度墓地へやってくるはずだという阿久津。会社に戻る阿久津から鍵を託された日向子は、不安を抱えながらもひとり張り込みを続ける。
時間だけが過ぎていく中、ついに墓地を歩いてくる人影が…！同じ失敗を繰り返すわけにはいかないと、日向子は慎重に尾行を始め…。