Image: Shutterstock

IKEA UAEが、快適な眠りを求めてユニークなキャンペーンを展開しています。その名も「Phone Sleep Collection」。

このキャンペーンは、IKEAの寝具Complete Sleep Collectionの中から1アイテム以上、合計75ディルハム（約3万円）以上購入で、小さなベッドがもらえるというもの。

このベッド、スマホ専用のベッドなのです。このベッドにスマホを寝かせてあげて、スマホ所有者である人間もぐっすり眠りましょうという企画です。

面白いのは、どうやらこのベッドにはNFCチップが内蔵されているようで、スマホがちゃんと寝ているか（つまりユーザーがスマホを触っていないか）をチェックできる仕掛けになっています。

1週間連続で1日7時間以上スマホが熟睡しているのが確認できると、IKEAで使える100ディルハム（約4,000円）のポイントをユーザーにプレゼント。スマホもユーザーもよく眠れて、ポイントまでもらえていいことだらけ。

ユニークかつヘルシーな企画ですね。日本のIKEAにもやってこないかな。

キユーピー リラーレ 睡眠サプリ 60粒 約30日分 1,100円 Amazonで見る PR PR

Source: via Android Authority