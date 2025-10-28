『ジブリをうたう その２』発売延期を発表 新たな発売日は2026年2月25日に
スタジオジブリ作品の名曲を収録したトリビュートアルバム『ジブリをうたう その２】の発売日が、当初予定されていた2025年11月19日から、2026年2月25日へと変更されることが明らかになった。
【画像】参加アーティスト13組
制作関係者によると、今回の発売延期は「制作進行上の諸事情」によるもので、より高い完成度を目指すために時間を要するとのこと。これに伴い、発売日を約3ヶ月延期することが決定された。
関係者は「素晴らしいトリビュートアルバムを完成させるべく、スタッフ一同、誠心誠意取り組んでおります。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。
同作は、映画『コクリコ坂から』『アーヤと魔女』では音楽を担当するなどスタジオジブリ作品とも縁の深い武部聡志の全面プロデュースのもと、ジブリ音楽を新たなアーティストたちの解釈で再構築する人気シリーズの第2弾。
今作の参加アーティストは、アイナ・ジ・エンド、大野雄大＆花村想太（Da-iCE）、大原櫻子、小川彩&奥田いろは（乃木坂46）、Kalafina 、岸田繁（くるり）＆玉井詩織（ももいろクローバーZ）、GLIM SPANKY、にんじん（from ロクデナシ）、のん×SOIL&”PIMP"SESSIONS、葉加瀬太郎＆武部聡志、Penthouse、森崎ウィン、薬師丸ひろ子（五十音順）の全13組。
