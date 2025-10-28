「Kis―My―Ft2」の二階堂高嗣（35）が、27日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。筋トレ中のハプニングを伝えた。

“やっちまった経験”について聞かれ、筋トレ中のエピソードを披露した二階堂。今年の出来事として、「ライブ前に仕上げようと思って、体を。ギリギリまでトレーニングをしてて」と回想。連日トレーニングをしていたが、本番前最後のリハーサルというタイミングで「腕が上がらなくなっちゃって。重い物を持ちすぎて、ベンチで」と話した。

左肩が上がらず、「リハに行ってる場合じゃないなと思って、病院に行って、レントゲンとかCTとかいろいろ撮ってもらった」と二階堂。筋繊維が炎症を起こしているとの診断に、「リハに行かずに、肩に注射してもらった」と振り返った。

そのため「筋トレしすぎも良くない」と反省しつつ、「（リハーサルは）ラストの通しだったから」と打ち明けると、共演者からは驚きの声が。しかし二階堂は「びっくりしたのが、注射1発で治った」と続け、「トレーナーさんにも怒られた」と告白。トレーナーに「やり過ぎないでくださいって、私言いましたよ。トレーニングもこれで数週間できないですからね」と釘を刺されたことを明かしていた。