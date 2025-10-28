Kis−My−Ft2の千賀健永（34）が28日、都内で「Tokyo Beauty Week」プロジェクト発表会に出席。小学生時代の美意識の高さを感じさせるエピソードを明かした。

アイドルとして活躍する一方、美容にも詳しくYouTubeなどで情報の発信も行っている。美容に目覚めたきっかけは母。「母が美容関係のお仕事をしていて、子どものときからスキンケアへの意識は高かった」と振り返った。

意識に変化が生じたのは小学3年で「僕、部活をやっていたんですけど、冬にひざなどが真っ白になる。それを見た母に“あなた、白くなっているところには化粧水を塗らないとだめよ！”と言われた。塗るようになったら、それが日課となった」と母のアドバイスが転機に。「白くなったらすぐ塗りたい気持ちになって、ランドセルの皆が水筒入れるところに化粧水入れて学校行ってました」と小学生らしからぬ美意識の高さを見せていたことを告白。「ちょっと（ポケットから容器が）出ているところにヒアルロン酸とか書いてあった」と笑った。

「Tokyo…」は東京・原宿、表参道エリアで来月19〜25日に開催。体験型イベント「Tokyo Beauty Studio」などさまざまなイベントが行われる。