Kis−My−Ft2の千賀健永（34）が28日、都内で「Tokyo Beauty Week」プロジェクト発表会に出席した。イベントのスペシャルパートナーに就任。「光栄な気持ちでいっぱいでした。僕も美容が凄く好きなので、男女限らず1人でも多くの方に美容の楽しさ、その先に幸せがあることを伝えたい」と意気込んだ。

東京・原宿、表参道エリアで来月19〜25日に開催。体験型イベント「Tokyo Beauty Studio」などさまざまなイベントが行われる。

ランウエーを歩いて登場。「恥ずかしさはあった」と照れ笑いを浮かべつつ、「今年のライブでちょうどランウエーのセットを組ませていただいてそこを歩いたので、リンクした」と話した。

元々の肌タイプは乾燥性敏感肌で「この時期になると凄く乾燥するし、乾燥するからとたくさんの成分を取り入れようとしすぎると炎症が起こる」と話した。ただ、さすがは美容にこだわりのある千賀。「普段から肌管理をしているとある程度普通肌に戻ってくるので、今は普通肌に戻ってきている」と手入れによって肌の状態が向上していることを明かした。