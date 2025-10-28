¤Û¤·¤Î¤¢¤¡¡É×¡¦»°±º¹ÄÀ®¡õÌ¼¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡×¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡ªUSJ¤Ç¼ê¤Ä¤Ê¤®3S¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Îµ³¼ê¡¦»°±º¹ÄÀ®¡Ê35¡Ë¡¢Ì¼¤È¤Î¥³¥¹¥×¥ì3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤·¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¡¼Family¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âçºå¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í·Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ»Ò3¿Í¤ÇÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î»þ´ü¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»²ÈÂ²¡×¡Ö¿Æ»Ò¥³¥¹²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Öº£Ç¯¤â¥Ñ¥Ñ¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Þ¤È¤â¡ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¥Ñ¥Ñ¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Þ¤È¤â¡ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤·¤Î¤È»°±º¤Ï2011Ç¯9·î25Æü¤Ë·ëº§¡£12Ç¯4·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£