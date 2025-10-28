■MLB ワールドシリーズ第3戦 ドジャース−ブルージェイズ（日本時間28日 ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのワールドシリーズ（WS）第3戦、“1番・DH”で先発出場し、7回の第4打席で1試合2本塁打となるワールドシリーズ3号、今プレーオフ8号の本塁打。プレーオフ通算11号となり、松井秀喜氏の10本を抜き日本人最多となった。大谷は直近4戦で6発と絶好調。

前日の会見で「1打席1打席大事にしながらいきたい」と話した大谷、3回の第2打席でブルージェイズ先発、サイヤング賞3度受賞のレジェンド、M.シャーザー（41）のストレートを捉えて、打球速度163.3キロ、飛距離118.6m、角度32度。WS2号、今プレーオフ7号のホームラン。通算10号と松井秀喜氏に並ぶ日本選手最多タイに並んだ。

2対4で迎えた5回の第3打席は左中間へタイムリーツーベース。ここまで3打数3安打2打点と当たっている大谷、4対5で迎えた7回の第4打席、甘いボールを逃さずに確実にとらえると、打球は軽々とスタンドへ。1試合2本塁打となる豪快弾を叩きこんだ。チームを救う同点弾に本拠地ファンは大熱狂。大谷は今プレーオフ8号、通算11本となり松井秀喜氏を抜いて日本選手トップに立った。