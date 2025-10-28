◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ1勝1敗で第3戦はシーソーゲームで終盤に入りました。

2回にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロホームランでドジャースが先制すると3回には大谷翔平選手がポストシーズン7本目となるアーチを描き追加点を生み出します。

しかし、4回のブルージェイズの攻撃で、1アウト1・3塁でアレハンドロ・カーク選手がタイラー・グラスノー投手からセンターへ3ランホームランで逆転すると、その後もヒットでつながり、アンドレス・ヒメネス選手の犠牲フライで一挙4得点とします。

5回に再び大谷選手が1アウト1塁の場面で左中間にはじきかえし、1塁ランナーのキケ・ヘルナンデス選手が一気にホームイン。ドジャースが同点にしたと思ったら次は7回にウラジミール・ゲレロJr.選手の1塁からの激走で勝ち越しを決めます。

すると直後に大谷選手が魅せます。初球の97.6マイル（約157キロ）のストレートを振り抜き、左中間へ一直線。大谷選手は手をあげダイヤモンドを一周し再び同点としました。

次から次への展開にSNSでは「シーソーゲームすぎるやろ 力と力のぶつかり合いという感じで良い」「激アツ」「WSらしい素晴らしい試合が続いてる」とコメント。目が離せない戦いが続いています。