18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»äÉþ»Ñ¤Î¹â2½÷»Ò¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡©¡ÖÈ±·¿¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×Àä»¿¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè4ÏÃ
¡¡18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¤Ï5¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¶¥â¥ÆÃË»Ò¡¦¤¤¤ª¤¦¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈËÜÌ¿¸õÊä¡É¤ò¹Ê¤ë¡ª¡©2ÆüÌÜ¤Î¤µ¤ï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ä¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û18¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ã¥«¥ï½÷»Ò
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù)¡£27Æü¤Ï¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔÂè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Îø°¦¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¤«¤¹¡£
º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª
¡¦½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤¢¤ä¤Ê¡Ê³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢¹â3¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
¤¢¤ä¤«¡Ê°ËÆ£ºÌ²Ú¡¢¹â2¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤æ¤¦¤Ò¡Ê´ä´ÖÍ¼ÍÛ¡¢¹â1¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë
¤æ¤¦¤«¡Ê¿¹¸ýÍ¥²Ö¡¢¹â1¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤µ¤ï¡Ê¼ÓÏÂ¡¢¹â2¡¿ºë¶Ì¸©¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¤µ¤é¡Ê±ÊÀ¥¤µ¤é¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¡¦ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤ê¤¯¤È¡Ê¿¹ËÜÎ¦ÅÍ¡¢¹â1¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë
¤Ï¤ë¡ÊÃ«ËÜÀ²¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤«¤±¤ë¡ÊÎëÌÚ¶ï¡¢¹â2¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤³¤¦¤·¡ÊÁÒ¾åÚß»Ö¡¢¹â3¡¿¿·³ã¸©¡Ë
¥¼¥Ö¥ó¡ÊÌðÅÄ¥¼¥Ö¥ó¡¢¹â3¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤¤¤ª¤¦¡Ê±ÝÅÄ°ì²¦¡¢¹â3¡¿µÜºê¸©¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¡ÖÁÇ¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤¤¤ª¤¦¤¬¤Ä¤¤¤ËËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡ª
¡¡2ÆüÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ª¤¦¤òÁÛ¤¦¤µ¤ï¡¢¤¢¤ä¤«¡¢¤æ¤¦¤Ò¤¬¤¤¤ª¤¦¤ÈÆ±¤¸Í·±àÃÏ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡£³§¤Ç¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¤¤¤ª¤¦¤¬¡Ö1¿Í¤º¤Ä¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤µ¤ï¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¡£
¡¡¤¤¤ª¤¦¤È2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ï¤Ï¡¢¡Öº£Çº¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¤¤¤ª¤¦¤¯¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¸Ç¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÄ¾µå¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤¤¤ª¤¦¤Ï¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖºòÆü¤ÎÃë¥Ð¥¤¥¯¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤Ç¡¢¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡ÈÁÇ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ä¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢2¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¡ÈÁÇ¡É¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤é¡¢2¿Í¤Çº£°ìÈÖÇº¤ó¤Ç¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ï¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¥¬¥Á¡©¡×¤È°ìµ¤¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ë¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤¿½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î5¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¤¤ª¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤ª¡¼¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ï¤¬¡Ö¹¥¤¤ÊÈ±·¿¤¢¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤È¤«¡×¤ÈËþÅÀ¤Î²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤ª¤¦¤Ï¡Ö¤ªÃÄ»Ò¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤Ç¡¢´î¤Ö¤µ¤ï¤¬¡ÖÁ°È±¾å¤²¤Æ¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Í¡¢ºòÆü²¼¤í¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈË«¤áÊÖ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ê¡¢¤µ¤ï¤¬¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤°¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢º£Æü¡È¤â¡É¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ï¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤Æü¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡Äº£Æü²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¥Ç¥ì¤¿¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÄ´¤Ù¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤¤¤ª¤¦¤Î¹ÔÆ°¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤µ¤ï
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ï¤µ¤ï¤ÎÆÃµ»¡¦½¬»ú¤Ø¡£½¬»ú¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤µ¤ï¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Çµ¤»ý¤ÁÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤¬¡Ö²¶¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÄ´¤Ù¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½éÃÊ¤È¤«¡©¡×¤È¡¢¤µ¤ï¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£
¡¡¤µ¤ï¤¬¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¤¤¤ª¤¦¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÄ´¤Ù¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖÅú¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤µ¤ï¤Ï¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î!?¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£Âç²ñ¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤éÄ¶±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤ª¤¦¤Î¤³¤È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£