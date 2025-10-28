ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】トランプ大統領が拉致被害者家族と面会 高市総理も同席 【速報】トランプ大統領が拉致被害者家族と面会 高市総理も同席 【速報】トランプ大統領が拉致被害者家族と面会 高市総理も同席 2025年10月28日 11時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日米首脳会談を終えたトランプ大統領と高市総理が先ほど、迎賓館で拉致被害者家族と面会しました。【写真を見る】【速報】トランプ大統領が拉致被害者家族と面会 高市総理も同席 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 埼玉, 工場, リペア工事, 射出成形機, 静岡, ホテル, 寺田屋, 金属加工, ネジ