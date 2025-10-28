「ずっと同じ髪型」な40・50代へ → ちょい切るだけで脱・昭和！【レイヤー】試して♡

少しレイヤーを入れるだけで、40・50代でも、印象がぐっと今っぽく変わります。今回は、「ずっと同じ髪型」で過ごしてきた人に試してほしい、レイヤーヘアをピックアップ。年齢を重ねた今だからこそ似合う“洗練されたレイヤーカット”を入れて、ぜひ新しい自分にアップデートしてみてください。

控えめなレイヤーが大人にぴったり

控えめなレイヤーで上品に仕上げたレイヤーボブ。レイヤーを程よく入れることで、広がりやすい髪もすっきりまとまり、扱いやすくなりそうです。カジュアルになりすぎないため、オンにもオフにもマッチするのが嬉しいポイント。洗練されたヘアスタイルを目指す大人女性にぴったりです。

レイヤーでメリハリを演出できる

こちらは、レイヤーによって首元のくびれが強調されたヘアスタイル。メリハリのあるシルエットが全身をバランスよく見せてくれそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「レイヤーの有無で雰囲気は変わります◎」とコメント。髪の長さを変えずにイメージチェンジをしたい人にもおすすめです。

毛先に動きと軽やかさをプラス

こちらのヘアスタイルは、ナチュラルな毛流れが今っぽい雰囲気。レイヤーによって毛先に動きが生まれ、軽やかな雰囲気に仕上がっています。重さを残したレイヤーカットは、上品な雰囲気をキープしながら軽やかさをプラスできるのが嬉しいポイントです。

ふんわりエアリーなボブスタイル

ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんが、「伸ばし中もオシャレに」、「柔らかい毛流れをつけてふんわりと」と紹介しているヘアスタイル。重く見えがちなボブも、レイヤーを入れることで軽やかな空気感を演出できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri